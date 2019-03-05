РИАМО - 5 мар. В рамках регионального проекта «Светлый город» в подмосковной Лобне в прошлом году дополнительно обустроили наружное освещение на 11 улицах, сообщил во вторник глава городского округа Лобня Евгений Смышляев в ходе отчета об итогах работы за 2018 год.

«Вы наверняка заметили, насколько светлее стал наш город. В нем практически не осталось темных мест. «МСК Энерго» ввело в эксплуатацию две трансформаторные подстанции. В рамках реализации регионального проекта «Светлый город» наружное освещение было дополнительно обустроено на 11 улицах, протяженность линий уличного освещения увеличилась на 11 километров», - сказал Смышляев.

Он добавил, что в городском округе установили 338 светильников и 271 опору освещения.

«А ко Дню начала контрнаступления советских войск под Москвой мы осветили наш сквер защитников Москвы», - подчеркнул глава.

По программе «Светлый город» в Подмосковье заменяется устаревшее оборудование, устанавливаются новые современные энергоэффективные светильники. Отдельным направлением является улучшение освещения парков, скверов, пешеходных и туристических зон.