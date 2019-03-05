РИАМО - 5 мар. В прошлом году учреждения здравоохранения Московской области потратили на налоги на землю и имущество 1,35 миллиарда рублей, за движимое имущество медучреждения налог не платят, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.

В Люберцах состоялся круглый стол Мособлдумы «Особенности формирования нормативных затрат на выполнение государственного задания для учреждений здравоохранения Московской области в части налоговых расходов». Провел его председатель комитета Мособлдумы по вопросам строительства, архитектуры, ЖКХ и энергетики Игорь Коханый. Он отметил, что поводом стали обращения руководителей учреждений здравоохранения о высоких налоговых издержках.

«Расходы 286 учреждений здравоохранения составляют 1,35 миллиарда рублей по земельному налогу и налогу на имущество», – заявила заместитель министра здравоохранения Московской области Наталья Куликова.

При этом за учреждениями закреплено 613 земельных участков общей площадью 1317 гектар и общей кадастровой стоимостью 29,8 миллиарда рублей. По 457 земельным участкам (74%) установлена ставка 1,5% (максимально возможная). По 65 участкам ставка составляет 0,1-0,3%.

Освобождены от уплаты земельного налога 60 земельных участков. Также за данными учреждениями закреплено 4267 объектов недвижимого имущества, в том числе 2744 здания.

От обязанности уплаты налога на движимое имущество, принятое с 1 января 2013 года на учет в качестве основных средств, учреждения здравоохранения региона освобождены.

Куликова дополнила, что было выработано предложение – совместно с руководителями муниципальных образований рассмотреть возможность установления льготы по земельному налогу государственным учреждениям здравоохранения в объеме 100%. Однако в рамках обсуждения было озвучено, что в том случае, если бюджет будет недополучать налоговые доходы, то, соответственно, будет меньше возможностей предоставлять субсидии.