РИАМО – 5 мар. Информация об угрозе взрыва в здании МГУ на Воробьевых горах в столице оказалась ложной, сообщает во вторник ТАСС.

«Неизвестный направил в адрес руководства МГУ сообщение по электронной почте об угрозе взрыва. Экстренные службы проверили эту информацию и обследовали здание. Никаких взрывных устройств найдено не было», – заявил источник агентства в правоохранительных органах.

Собеседник подчеркнул, что эвакуация людей из здания вуза не проводилась.

Новая волна сообщений и звонков о минировании началась в России в январе и затронула города от Дальнего Востока до южных и северо-западных регионов.

Похожая ситуация сложилась более года назад. Массовые звонки о минировании учреждений и торговых центров в РФ начались 11 сентября 2017 года и охватили 75 из 85 регионов России.

По оценке ФСБ, только в Москве ущерб от мнимых минирований составил 150 миллионов рублей. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.