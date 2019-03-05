РИАМО – 5 мар. В Москве 7 марта состоится церемония прощания с доктором технических наук, заслуженным работником АО «Российские космические системы» Арнольдом Селивановым, который скончался 3 марта, сообщается на официальном сайте РКС.

«С 1960 года он непрерывно работал в АО «Российские космические системы» (ранее – НИИ-885, НИИП, РНИИ КП). Занимал должности руководителя группы инженеров-исследователей, начальника отдела, начальника отделения, главного конструктора направления, первого заместителя генерального директора, начальника экспертно-аналитического центра, главного научного сотрудника-директора технико-исторического музея АО «Российские космические системы», – говорится в сообщении.

За большую и плодотворную работу по созданию космической техники Селиванову присвоены звания лауреата Ленинской (1966 год) и Государственной (1986 год) премий, он награжден орденом Трудового Красного Знамени (1976 год) и другими ведомственными наградами.

«За последние годы Селиванов внес большой вклад в дело изучения истории отечественного космического приборостроения и сохранения его наследия, являясь основателем технико-исторического музея АО «Российские космические системы», а также автором и редактором нескольких книг», – уточняется в материале.

Прощание с профессором пройдет 7 марта в морге Главного военного клинического госпиталя имени академика Н. Н. Бурденко по адресу: Госпитальная площадь, дом 3, строение 16.