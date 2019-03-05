РИАМО – 5 мар. Накануне Международного женского дня интернет-магазины готовятся к высокому спросу на цветочные букеты, цена на которые может достигать 95 тысяч рублей, сообщил исполнительный директор Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов.

«В основном онлайн покупают одежду и обувь, электронику, бытовую технику. Но 8 Марта – единственный день в году, когда цветы хорошо продаются в интернете. Сейчас в интернете размещают заказы на 7 и 8 марта. Так, 7 – для того, чтобы застать женщин на работе, а 8 марта – это уже для близких», – сказал Соколов в эфире Радио «Комсомольская правда».

По данным экспертов, в городах России цветы к 8 Марта увеличились в цене на 15% по сравнению с прошлым годом.

«Стоимость наиболее дорогих букетов сейчас варьируется от 50 до 95 тысяч рублей. Как правило, это композиции из тысячи роз или тюльпанов. А тюльпаны, кстати, остаются самыми востребованными цветами на российском рынке», – отметила президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова.

Она добавила, что цены на тюльпан колеблются от 40 до 120 рублей.

«Такой разброс цен из-за того, что на рынке много отечественных тюльпанов и из-за конкуренции цена падает. Но есть позиции, которые всегда остаются неизменными с очень высокой ценой – это импортные цветы. И голландские сорта и даже французские. Мы их часто видим на клумбах – они цветут даже в мае», – пояснила Сафронова.

На рост стоимости цветов перед праздниками влияют не только повышенный спрос, но и изменение курса валют, увеличение НДС и акцизов на топливо. В Москве средний ценник на букет не превышает отметки в 2 тысячи рублей. Самый дешевый букет обойдется в 600 рублей.