РИАМО - 5 мар. Думский комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи рекомендовал к принятию поправки в законопроект о возможности блокировки интернет-ресурсов за оскорбление общества и государства, сообщает Газета.ru.

Изначально проект закона предполагал, что прокурор или его заместители могут принять решение о блокировке сетевого ресурса за распространение информации, которая содержит в неприличной форме явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ и органам, осуществляющим государственную власть в России. Блокировку осуществляет Роскомнадзор.

«Депутаты уточнили признаки информации, за которую полагается блокировка. Теперь она должна содержать не только неуважение к обществу, но и «оскорблять человеческое достоинство и общественную нравственность»», – уточняется в материале.

Согласно новым поправкам в законопроект, также у интернет-ресурсов будут сутки с момента получения уведомления от Роскомнадзора на удаление оскорбительной информации перед блокировкой.

В январе Госдума приняла в первом чтении проекты закона о борьбе с оскорблениями в адрес общества и государства.