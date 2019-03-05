РИАМО (БАЛАШИХА) - 5 мар. Накануне более 50 человек приняли участие в лыжно-туристическом походе по Кучинскому лесопарку в Балашихе, сообщила «РИАМО в Балашихе» организатор похода Ольга Трунина.

«В большом лыжно-туристическом походе по Кучинскому лесопарку приняли участие 50 человек, среди них были учащиеся и воспитанники туристических кружков из Салтыковской школы №17, воскресных школ Богородицерождественского храма, а также храма Новомучеников и Саввы Сторожевского с родителями. К месту тренировки по технике пешеходного туризма на Заячьем озере выдвинулись четыре группы: лыжная и пешая от станции «Железнодорожная» и две пешелыжных – от «Кучино», – сказала Трунина.

Она добавила, что погода не испугала участников похода и вместе с руководителями туристических групп из Кучино и Зари Александром и Дмитрием Василенко, которые приободряли группы, они провели тренировку, которая длилась более 3 часов.

«Все желающие довели навыки подъема и спуска по крутому склону и переправы через реку до автоматизма. Некоторые участники тренировки переправились более 10 раз! Все устали, но никто не замерз!» – отметила Трунина.

Поход продлился более 6 часов. Его участники обсудили подготовку к новым лыжным тренировкам и дальнейшим туристическим выходам.