РИАМО - 5 мар. К системе «Безопасный регион» в подмосковной Лобне подключили свыше 400 камер видеонаблюдения, установленных на объектах социальной сферы и в местах массового пребывания людей, сообщил во вторник глава городского округа Лобня Евгений Смышляев в ходе отчета перед жителями.

«К программно-техническому комплексу видеонаблюдения системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион» подключено более 400 камер видеонаблюдения, установленных на объектах социальной сферы, в местах массового пребывания людей. Камерами оборудованы все объекты социальной сферы и места массового пребывания людей», - сказал Смышляев.

По его словам, в 2018 году оперативными дежурными Единой дежурно-диспетчерской службы города Лобни в круглосуточном режиме было принято и обработано более 26 тысяч обращений. Операторы системы-112 приняли более 56 тысяч входящих вызовов, многие из которых требовали комплексного решения с привлечением нескольких экстренных оперативных служб.

«В организациях и учреждениях города проведено 116 тренировок и учений, в ходе которых отрабатывался алгоритм действий в случае возникновения тех или иных чрезвычайных ситуаций», - добавил глава.

По словам Смышляева, по итогам проверки Главного управления МЧС России по Московской области Лобня заняла первое место в номинации «Лучший городской округ в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Московской области среди городских округов с населением до 100 тысяч человек».