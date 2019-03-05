РИАМО - 5 мар. Житель Британии стал вторым в истории человеком, излечившимся от ВИЧ, это стало возможным благодаря пересадке стволовых клеток костного мозга, как и в случае с первым пациентом, сообщает Газета.ru.

«Пожелавший остаться неизвестным британец стал вторым в истории человеком, излечившимся от ВИЧ. Справиться с болезнью помогла пересадка костного мозга от донора, резистентного к вирусу. Об успехе врачи из Кембриджского университета рассказали в статье в журнале Nature», – говорится в сообщении.

Стволовые клетки костного мозга от донора с редкой генетической мутацией, придающей человеку устойчивость к вирусу, были пересажены заболевшему британцу, а 18 месяцев назад он отказался от антиретровирусной терапии.

Его донором стал человек с генетической мутацией CCR5 delta 32, дающей устойчивость к ВИЧ. Пересадка прошла без серьезных осложнений, хотя организм пациента и пытался отвергнуть трансплантат.

Но большинство специалистов в данной области считают, что такое лечение нецелесообразно для всех ВИЧ-инфицированных людей, так как это дорогостоящая, сложная и рискованная процедура. И еще очень сложно подобрать подходящего донора для каждого больного.

Кроме того, ученые не уверены, что дело именно в генетической мутации донора. Они также высказывают предположения, что избавлению от вируса могла поспособствовать работа иммунной системы, стремившейся избавиться от трансплантата.

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