РИАМО - 5 мар. В прошлом году в рамках планового ремонта дорожного полотна в подмосковной Лобне заасфальтировали 77 тысяч квадратных метров дорог, сообщил во вторник глава городского округа Лобня Евгений Смышляев в ходе отчета об итогах работы за 2018 год.

«Мы сделали большой рывок вперед по капитальному ремонту дорог на территории нашего города и завершили практически все ремонты на основных муниципальных и областных трассах, как на территории центральной части города, так и в нашем частном секторе, что очень важно для жителей нашего города. Плановый ремонт дорожного полотна в 2018 году охватил сразу несколько микрорайонов, было заасфальтировано 77 тысяч квадратных метров городских дорог», - сказал Смышляев.

Он добавил, что в 2018 году по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в Лобне еженедельно устраняли не менее 100 квадратных метров ям во дворах и на дорогах. Таким образом, в течение строительного сезона прошлого года площадь ямочного ремонта составила 12165 квадратных метров.

«Плановый ремонт дорожного полотна в 2018 году охватил сразу несколько микрорайонов. На Красной Поляне отремонтировали участок дороги от улицы Гайдара до улицы Красной. Отремонтировали дорогу на улице Лесной, на четной стороне улицы Керамической и в частном секторе на улице Лейтенанта Бойко. В Восточном теперь по-новому выглядит дорога на улице Киово-Парковой. В Луговой отремонтировали две дороги. Улица Колхозная и улица Фрунзе, которая сегодня является одним из выездов из города, наконец, стала шире и теперь соответствует стандартам, что делает передвижение по ней более безопасным. Общая площадь ремонта составила более 14,5 тысяч квадратных метров», - отметил глава.

По его словам, благодаря высокой эффективности конкурсных процедур, за счет сэкономленных средств в Лобне удалось дополнительно отремонтировать 8 тысяч квадратных метров дорог.

«В Трансформаторном переулке и на улице Липовой, участки дорог на улице Научный городок и Краснополянской. Отремонтировали также участок на Букинском шоссе – он очень востребован, так как именно этой дорогой мы идем к памятнику «Зенитное орудие» во время празднования Дня Победы и других праздников», - перечислил Смышляев.

Он добавил, что в 2018 году в Лобне появилось более 1 тысячи новых парковочных мест. В городе было обустроено 38 новых искусственных дорожных неровностей, на всех автодорогах нанесена горизонтальная разметка, установлено 340 новых дорожных знаков.

«Эти меры сыграли большую роль в обеспечении безопасности на дорогах - в прошедшем году на дорогах Лобни не погибло ни одного человека», - подчеркнул глава округа.