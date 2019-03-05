РИАМО - 5 мар. Голландские компании, работающие в Подмосковье, намерены развивать свои проекты во взаимодействии с региональным правительством, сообщила во вторник чрезвычайный и полномочный посол Королевства Нидерландов в Российской Федерации Рене Джонс-Бос.

Во вторник губернатор Московской области Андрей Воробьев провел традиционную встречу с инвесторами «Подмосковная Масленица». В ходе встречи глава региона наградил бизнесменов, которые стали победителями премии «Сильное Подмосковье – 2019».

«В первую очередь как инвестор, мы, Нидерланды, в Московской области присутствуем уже достаточно продолжительное время и занимаем третье место по объему инвестиций, вложенных в регион», - сказала Джонс-Бос журналистам.

Она отметила, что голландские компании работают в Подмосковье в сфере здравоохранения, сельского хозяйства, развития городской инфраструктуры.

«Конечно, в развитии наших проектов первостепенным вопросом является постоянный контакт и взаимодействие с правительством Московской области и институтами правительства», - заключила Джонс-Бос.