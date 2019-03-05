РИАМО - 5 мар. В столице осталось снести 33 пятиэтажки первого периода индустриального домостроения, крайний срок демонтажа этих зданий – 2024 год, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

В Москве уже демонтировано 1689 домов площадью более 6,19 миллиона квадратных метров, то есть 97,7% от плана.

«Всего в ней (программе сноса пятиэтажек «первой волны» - ред.) было 1722 дома под снос. Остались 33 пятиэтажки. Снос 13 из них запланирован в 2019 году за счет средств городского бюджета. 20 домов в Юго-Восточном и Северо-Западном округах должны быть расселены за счет инвесторов. У них крайний срок - 2024 год», — сказал Хуснуллин в интервью «Российской газете», опубликованном во вторник.

Он добавил, что до запуска программ реновации и капремонта Москва в целом старела, так как происходило обветшание фонда недвижимости.

«И, если бы еще в течение 10-15 лет не принимать никаких мер, аварийные дома в городе начали появляться в геометрической прогрессии. Сейчас же Москва реально обновляется, молодеет. То же самое могу сказать о нежилом фонде. Дело в том, что Москва - один из немногих мегаполисов мира, где коммерческой недвижимости строится больше, чем жилья. Для нас это важно, так как это рабочие места, налоговая база, качество жизни», — пояснил заммэра.

Хуснуллин также отметил, что для реализации программы реновации выделено достаточно средств. Дополнительное финансирование может понадобиться в 2021-2022 годах, если программу будут реализовывать быстрее.