РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 5 мар. Члены творческого объединения красногорских художников «Лик» представили вологодские кружева, золотное шитье, художественные миниатюры, авторские украшения и игрушки на выставке во Дворце культуры «Подмосковье», сообщила «РИАМО в Красногорске» арт-директор объединения Марина Воронова.

Торжественное мероприятие к Международному женскому дню провели в подмосковном Красногорске во вторник. Глава муниципалитета Эльмира Хаймурзина наградила жительниц, которые внесли наибольший вклад в развитие горокруга. Во Дворце культуры «Подмосковье» состоялся праздничный концерт. В фойе ДК организовали выставку произведений народных промыслов.

«В выставке приняли участие около 20 членов творческого объединения красногорских художников «Лик», которые занимаются народными ремеслами, авторской игрушкой. Посетители могут увидеть также произведения уникальных мастеров, которые представляют мало распространенные в Подмосковье традиционные виды русского искусства: вологодские кружева, золотное шитье, бисероплетение, миниатюры», – сказала Воронова.

Она отметила, что единственная участница творческого объединения «Лик» Елена Лошакова, которая занимается вологодским кружевом, активно проводит мастер-классы и участвует в выездных выставках. Еще одна участница объединения Светлана Шеина изучала золотное шитье при музее декоративно-прикладного искусства, ее произведения также представлены на выставке.

«В выставке также приняли участие студенты и педагоги Красногорского колледжа, представители библиотеки и управления соцзащиты», – добавила Воронова.