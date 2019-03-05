РИАМО – 5 мар. Проезд по скоростной трассе М-11 от Москвы до Санкт-Петербурга обойдется почти в 2 тысячи рублей, сообщает РИА Новости.

«Речь идет о цене в будний день при оплате наличными», – сказал глава «Автодора» Вячеслав Петушенко.

При этом можно будет сократить затраты почти вдвое, пользуясь транспондерами и другими программами лояльности.

«Новая скоростная автомобильная дорога М-11 проходит от МКАД до примыкания к Кольцевой автомобильной дороге вокруг Санкт-Петербурга. Протяженность автомагистрали – 669 километров, ее планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году», – заключается в материале.