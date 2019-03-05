РИАМО - 5 мар. В связи с прогнозом неблагоприятных метеоусловий в аэропорту «Шереметьево» компания «Аэрофлот» вносит изменения в расписание рейсов 6 марта, отменены и отложены 36 вылетов и прилетов, сообщается на сайте авиакомпании.

Отменены вылеты 16 рейсов, перенесены на более позднее время семь вылетов из «Шереметьева» и 13 прилетов из других городов в данную воздушную гавань.

«Оповещение пассажиров проводится через центр бронирования и информации. Прибывшие на регистрацию будут обеспечены всем необходимым в соответствии с Федеральными авиационными правилами и стандартами «Аэрофлота»», – отмечается в сообщении.

Узнать дополнительную информацию можно по круглосуточным телефонам контакт-центра «Аэрофлота»: 8(495)223-55-55, 8(800)444-55-55 (звонок по России бесплатный), по номеру 555 (для мобильных телефонов), по бесплатным телефонам контакт-центра по всему миру или в офисах собственных продаж авиакомпании.

В Подмосковье и Москве на 6 марта объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за сильных порывов ветра до 17 метров в секунду.

В Московском регионе 6 марта будет облачно с прояснениями, ночью пройдут небольшие осадки, днем они перейдут в небольшой снег, ожидается сильная гололедица. Ночью порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду, днем – 12-17 метров в секунду. Температура в течение суток составит минус 1 – плюс 1 градус.