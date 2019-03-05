РИАМО (БАЛАШИХА) - 5 мар. Средства в размере 400 тысяч рублей выделят из регионального бюджета для установки системы видеонаблюдения в школе №15 микрорайона Железнодорожный Балашихи, деньги выделят в рамках реализации программы по наказам жителей, сообщил «РИАМО в Балашихе» сотрудник пресс-службы депутата Мособлдумы Тараса Ефимова.

Парламентарий совместно с депутатом совета депутатов Балашихи Андреем Коровушкиным в ходе рабочего визита осмотрели учебные классы и пообщались с педагогами учреждения.

«Программа по наказам жителей на 2019 год формировалась совместно с муниципальными депутатами. Одним из поручений жителей было дооснащение системой видеонаблюдения школы №15 в микрорайоне Железнодорожный», – сказал Ефимов.

Он добавил, что по поручению председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова средства в размере 400 тысяч рублей включены в программу текущего года.

Парламентарий передал сертификат на приобретение и монтаж системы видеонаблюдения, настройку оборудования директору школы Ольге Котиевой.

«Наша школа расположена в самом центре нового строящегося микрорайона и принимает сегодня 1 780 учащихся. Дополнительные камеры позволят более тщательно следить за ребятишками на переменах и во внеурочное время», – пояснила Котиева.

В ходе общения с педагогами Коровушкин рассказал о планах ввода новой школы в ЖК «Центр-2», которая позволит сократить нагрузку на действующее учреждение.

«Площадь четырехэтажного здания школы составляет почти 18 тысяч квадратных метров. Она будет рассчитана на 792 ученика. Открытие школы намечено на 1 сентября этого года (2019 года – ред.)», – добавил Коровушкин.

Средняя общеобразовательная школа №15 открылась 1 сентября 2014 года. В учреждении функционирует 33 класса, которые оснащены мультимедийными проекторами. В 18 кабинетах установлены интерактивные доски. В школе есть два кабинета информатики, информационный центр, медиатека, кабинеты обслуживающего труда, а также лаборатория технологии конструирования и мастерская по обработке древесины и металла, два спортивных зала, актовый зал на 260 мест. На территории школы располагается спортивный стадион, баскетбольная и волейбольная площадки.