РИАМО - 5 мар. В прошлом году лицей в Лобне стал одиннадцатым в рейтинге лучших школ Московской области, а колледж «Подмосковье» признали лучшим профессиональным образовательным учреждением региона, сообщил во вторник глава городского округа Лобня Евгений Смышляев в ходе отчета об итогах работы за 2018 год.

«Система образования Лобни достигла высоких результатов. По итогам рейтинга министерства образования Московской области ни одна из школ города не оказалась в так называемой красной зоне. Наша гордость – лицей, уже третий раз оказался в лидерах региона, став одиннадцатым в рейтинге топ-100 лучших школ Подмосковья», - сказал Смышляев.

Он добавил, что колледж «Подмосковье» стал лучшим профессиональным образовательным учреждением Московской области. В 2018 году в рамках совместного проекта по подготовке кадров колледжа «Подмосковье» и международного аэропорта «Шереметьево» «Верный курс» в колледже открылась новая высокотехнологичная лаборатория - точная копия терминала аэропорта.

«В 2018 году стартовал совместный проект управления образования и колледжа «Подмосковье» «Путевка в жизнь школьникам Подмосковья - получение профессии вместе с аттестатом». Среди 439 выпускников четверо сдали Единый государственный экзамен на 100 баллов. Учителям, подготовившим выпускников-стобалльников, вручены благодарственные письма губернатора Московской области и денежные премии в размере 100 тысяч рублей», - отметил глава.

По словам Смышляева, в 2018 году в общеобразовательные школы города приняли 18 молодых специалистов. По целевому направлению в Московский государственный областной университет поступили шесть выпускников общеобразовательных школ Лобни. Студенты ежегодно проходят подготовку в вузах за счет средств местного бюджета, в прошлом году она составила 815 тысяч рублей.

«Повысить доступность и качество общего образования, привести в соответствие стандарту оформление общеобразовательных школ города – задача нового проекта, который был разработан и запущен в 2018 году. На создание современной образовательной среды для школьников из местного бюджета было выделено 10 миллионов рублей. За счет этих средств в едином стиле были оформлены входные группы и вестибюли, заменены окна и светильники, произведен монтаж систем видеонаблюдения, проведена модернизация оборудования», - подчеркнул глава округа.

Он также сообщил, что 17 выпускников одиннадцатых классов стали лауреатами именных стипендий губернатора Московской области, медалями министерства образования Российской Федерации «За особые успехи в учении» награждены 57 выпускников одиннадцатых классов.

«Дворец детского творчества «Планета талантов» стал местом притяжения талантливых, одаренных детей нашего города. Своими победами и достижениями учащиеся наших объединений славят город Лобню не только на просторах России, но и на международном уровне. Хореографический ансамбль «Сувенир» покорил олимпы национальных и международных конкурсов», - заключил Смышляев.