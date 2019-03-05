РИАМО – 5 мар. Заслуженная артистка России, заведующая кафедрой камерного ансамбля и концертмейстерской подготовки Уральской государственной консерватории имени Мусоргского 83-летняя Клара Корчинская получила травмы в результате аварии у посольства США в центре столицы, сообщает во вторник ТАСС.

Дорожный инцидент произошел 4 марта. Грузовой автомобиль марки KIA двигался задним ходом и сбил двух женщин на Новинском бульваре возле посольства США. Одна из них была отправлена в больницу, вторая от госпитализации отказалась.

«В результате ДТП Корчинская получила открытую черепно-мозговую травму и перелом основания черепа, она госпитализирована в больницу имени С. П. Боткина», – сказал источник агентства в правоохранительных органах.

По словам собеседника, удалось установить, что грузовик принадлежит ООО «Саиджон».

«Управлял приезжий из Таджикистана 1982 года рождения. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»)», – пояснил источник.

В свою очередь, в столичном управлении ГИБДД заявили, что во время ДТП женщины находились на тротуаре.

«Грузовик привез продукты в магазин и в какой-то момент сдал задним ходом. Именно в этот момент он и сбил их», – подчеркнули в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.