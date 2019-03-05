РИАМО – 5 мар. Заслуженная артистка России, заведующая кафедрой камерного ансамбля и концертмейстерской подготовки Уральской государственной консерватории имени Мусоргского 83-летняя Клара Корчинская получила травмы в результате аварии у посольства США в центре столицы, сообщает во вторник ТАСС.
Дорожный инцидент произошел 4 марта. Грузовой автомобиль марки KIA двигался задним ходом и сбил двух женщин на Новинском бульваре возле посольства США. Одна из них была отправлена в больницу, вторая от госпитализации отказалась.
По словам собеседника, удалось установить, что грузовик принадлежит ООО «Саиджон».
«Управлял приезжий из Таджикистана 1982 года рождения. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»)», – пояснил источник.
В свою очередь, в столичном управлении ГИБДД заявили, что во время ДТП женщины находились на тротуаре.
«Грузовик привез продукты в магазин и в какой-то момент сдал задним ходом. Именно в этот момент он и сбил их», – подчеркнули в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.
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