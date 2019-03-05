РИАМО - 5 мар. Финские компании, работающие в Подмосковье, довольны условиями ведения бизнеса и заинтересованы в дальнейшем развитии, сообщил во вторник чрезвычайный и полномочный посол Финляндской Республики в Российской Федерации Микко Хаутала.

Во вторник губернатор Московской области Андрей Воробьев провел традиционную встречу с инвесторами «Подмосковная Масленица». В ходе встречи глава региона наградил бизнесменов, которые стали победителями премии «Сильное Подмосковье – 2019».

«Наши компании, которые инвестировали в регион, которые уже давно работают, они себя чувствуют комфортно и они развивают свой бизнес с такой надеждой, что они и дальше будут работать здесь. Некоторые расширяют свой бизнес. Мы в целом довольны работой с этим регионом и наши компании самостоятельно принимают нужные решения», - сказал Хаутала журналистам.

Он отметил, что в этой работе очень важна поддержка со стороны правительства и губернатора Московской области.