РИАМО - 5 мар. Совладелец газовой компании ПАО «Новатэк» Леонид Михельсон стал самым богатым человеком в России, согласно данным Forbes, сообщает Газета.ru.

Михельсон занял 32 место в списке 100 богатейших миллиардеров по версии Forbes. Это самое высокое место среди российских бизнесменов. Всего в список вошли восемь россиян.

«Состояние Михельсона за год увеличилось на 6 миллиардов долларов и достигло 24 миллиардов долларов. Таким образом он сместил с позиции лидера основного бенефициара НЛМК Владимира Лисина, которого Forbes назвал самым богатым россиянином в 2018 году», – отмечается в материале.

Ранее Forbes назвал главу Amazon Джеффа Безоса самым богатым человеком планеты. Его состояние составило 131 миллиард долларов.