РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 5 мар. В микрорайоне Кузнечики Подольска неизвестные украли колеса с иномарки Toyota Camry, сообщила «РИАМО в Подольске» свидетель происшествия.

«Мы проезжали по улице Генерала Варенникова около 15:00 во вторник (5 марта - ред.) и на выезде на Варшавское шоссе заметили автомобиль Toyota Camry. Он стоял сбоку от дороги без колес. Сдали чуть назад, чтобы посмотреть и сфотографировать», – сообщила свидетель.

По ее словам, рядом с машиной никого не было. У автомобиля иностранные номера.