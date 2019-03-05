РИАМО - 5 мар. В столице планируют нарастить объемы строительства жилья и возводить в год до 5 миллионов квадратных метров, такую цель планируют достичь в 2023-2024 годах, этому поспособствует программа реновации, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Ранее президент РФ Владимир Путин поставил задачу увеличить в полтора раза строительство жилья.

«Оценив свои силы и ситуацию в столице, мы пришли к выводу, что выполним эту задачу. Сейчас в городе строится не менее 3 миллионов квадратных метров жилья, а в 2023-2024 году сможем увеличить до 5 миллионов в год», – заявил Хуснуллин в интервью «Российской газете», опубликованном во вторник.

Он добавил, что достижению цели поспособствует программа реновации.

«Первые 10 тысяч горожан начали по ней переселяться в свои новые квартиры в прошлом году. Сейчас строится еще 98 домов на 1,3 миллиона квадратных метров, 20 из которых сдадим до конца года и переселим в них еще 5,3 тысячи семей или порядка 15 тысяч жителей Москвы. Всю же программу реновации, а это снос 16,5 миллиона «квадратов», мы, по закону, должны выполнить к 2035 году, что и сделаем», – подчеркнул Хуснуллин.

Программа реновации была запущена правительством Москвы в 2017 году. Благодаря ей 350 тысяч московских семей, то есть более миллиона человек, переедут в новые квартиры с отделкой комфорт-класса. Всего в программу реновации включено 5172 дома.