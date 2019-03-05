РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 5 мар. Подольский городской суд вынес решение оштрафовать на 100 000 рублей Центральную клиническую больницу за нарушение сроков ремонтно-восстановительных работ усадьбы Воробьевых XIX века, расположенной в поселке Лесные Поляны, сообщается на интернет-портале «Добродел».

В главном управлении культурного наследия Московской области рассмотрели повторное обращение по вопросу сохранения объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба Воробьевых XIX века», расположенной в поселке Лесные Поляны Подольска.

«Усадьба находится в собственности государства, а оперативным управлением занимается ФГБУЗ «Центральная клиническая больница восстановительного лечения федерального медико-биологического агентства». В 2012 году с больницей оформили охранное обязательство на усадьбу, акт технического состояния и план ремонтно-реставрационных работ до 2017 года», – говорится в сообщении.

В феврале 2018 года управление провело плановую документарную и выездную проверку в отношении пользователя объекта для контроля за выполнением условий охранных обязательств.

«В отношении центральной клинической больницы восстановительного лечения федерального медико-биологического агентства составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 7.13 КоАп РФ «Нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ», – сказал заместитель начальника главного управления культурного наследия Московской области Юрий Гриднев.

Он добавил, что протокол направили в Подольский городской суд для рассмотрения по существу. Суд привлек пользователя объекта к административной ответственности в виде штрафа в размере 100 000 рублей.

В ходе внеплановой документарной проверки установлено, что требования, указанные в предписании, собственником исполнены, акты технического состояния переоформили с указанием нового срока выполнения работ по сохранению объекта.