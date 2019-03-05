РИАМО – 5 мар. На трассе А-108 в подмосковном городском округе Серпухов открыли рабочее движение на путепроводе через железную дорогу, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Заказчиком строительства выступило ФКУ «Центравтомагистраль».

«Открытие нового путепровода позволило решить проблему скопления пробок перед железнодорожным переездом около станции «Шарапова Охота», где из-за высокой интенсивности движения поездов шлагбаум закрывается на несколько часов в сутки», – отмечается в сообщении.

Полный ввод путепровода в эксплуатацию намечен на май текущего года.

Как отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев на своей странице в соцсети «ВКонтакте», открытия нового путепровода на участке трассы А-108 под Серпуховом ждали и жители поселка Шарапова Охота, и автовладельцы.

«Раньше километровые пробки здесь были утром, днем и вечером. Теперь же проблему с заторами должны решить новые 1,5 километра через железнодорожные пути», - добавил Воробьев.