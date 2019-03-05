РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 5 мар. Уличное освещение восстановили на автодороге по улице Лапшенкова в микрорайоне Шепчинки Подольска по просьбе жителя, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал жалобу на неработающий уличный фонарь на автодороге в микрорайоне Шепчинки. Он отметил, что фонарь не работал на перекрестке улиц Лапшенкова и Чайковского.

«Администрация Подольска рассмотрела обращение по вопросу восстановления освещения на указанной автодороге и сообщает, что она является дорогой местного значения. Работы по восстановлению освещения выполнены», – сказал председатель комитета по ЖКХ администрации городского округа Илья Скоморохов.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.