РИАМО - 5 мар. В сложившихся геополитических условиях открытие в Подмосковье завода Mercedes является знаковым событием для всей России, сообщил во вторник президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

Во вторник губернатор Московской области Андрей Воробьев провел традиционную встречу с инвесторами «Подмосковная Масленица». В ходе встречи глава региона наградил бизнесменов, которые стали победителями премии «Сильное Подмосковье – 2019». «Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг Рус» стал победителем в номинации «Иностранный инвестор года».

«Через две-три недели мы будем разрезать ленточку на заводе Mercedes. В нынешних геополитических условиях приход такого крупного иностранного инвестора, на мой взгляд, это знаковая вещь», - сказал Шохин журналистам по итогам встречи.

Он отметил, что в Подмосковье открывают производства и другие крупные инвесторы.

«Хотелось бы, чтобы Московская область была привлекательной для инвестиций, для инвесторов как российских, так и иностранных. Если это будет так, то Московская область будет вносить существенный вклад в экономику страны», - заключил Шохин.

Завод Mercedes-Benz строится в индустриальном парке «Есипово» в городском округе Солнечногорск. Сначала на заводе будут выпускать седаны E-класса, затем – внедорожники GLE, GLC и GLS. Планируемая производительность объекта – 25 тысяч единиц в год. По завершении строительства завода в Московской области появится 1,5 тысячи новых рабочих мест.