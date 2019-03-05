РИАМО - 5 мар. Думский комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи рекомендовал к принятию поправки в законопроект о фейковых новостях, сообщает Газета.ru.
По изначальной формулировке законопроекта, прокурор и его заместители могли потребовать блокировки ресурсов, распространяющих недостоверную информацию, которая имеет тяжкие последствия.
«Ко второму чтению законодатели предложили уточнить список этих последствий. Блокировать будут за недостоверную информацию, которая создает угрозу причинения вреда, жизни или здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и/или общественной безопасности», – отмечается в сообщении.
Также блокировки подлежит информация, которая несет угрозу создания помех функционированию или прекращение функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики промышленности или связи.
Кроме того, для средств массовой информации в проекте закона прописали исключения. У СМИ будет возможность «незамедлительно» удалить информацию после обращения Роскомнадзора и избежать блокировки.
Правда или фейк? Проверьте, насколько вы верите СМИ
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Подозрительный
Похоже, что фильтровать фейки вы почти научились. По крайней мере важную для себя информацию вы проверяете в других источниках. Поздравляем, это важный навык в наше время избытка информации. Но иногда вы все же ведетесь на заголовок, так как, возможно, воспринимаете новости как развлечение – будьте бдительнее.
Вы в курсе всех новостей, а возможно, сами их и делаете. Похоже, вы листаете новостную ленту, как только просыпаетесь, и не можете без этого заснуть. Вы подписаны на новостные телеграм-каналы и первым узнаете все срочные новости. Поэтому подсунуть вам фейк практически нереально.
Не стоит доверять СМИ на все сто, ведь иногда ради хайпа журналисты могут передернуть факты и исказить информацию! Только наши бабушки верили всему, что печатают в газетах и говорят дикторы на ТВ. Проверяйте информацию, даже если она напечатана в районной газете или на популярном сайте.
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