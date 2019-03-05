РИАМО - 5 мар. Думский комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи рекомендовал к принятию поправки в законопроект о фейковых новостях, сообщает Газета.ru.

По изначальной формулировке законопроекта, прокурор и его заместители могли потребовать блокировки ресурсов, распространяющих недостоверную информацию, которая имеет тяжкие последствия.

«Ко второму чтению законодатели предложили уточнить список этих последствий. Блокировать будут за недостоверную информацию, которая создает угрозу причинения вреда, жизни или здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и/или общественной безопасности», – отмечается в сообщении.

Также блокировки подлежит информация, которая несет угрозу создания помех функционированию или прекращение функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики промышленности или связи.

Кроме того, для средств массовой информации в проекте закона прописали исключения. У СМИ будет возможность «незамедлительно» удалить информацию после обращения Роскомнадзора и избежать блокировки.