РИАМО - 5 мар. Власти Подмосковья используют лучшие практики по привлечению инвесторов в регион, что позволяет Московской области сохранять высокие позиции по объему инвестиций среди субъектов РФ, сообщил во вторник президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

Во вторник губернатор Московской области Андрей Воробьев провел традиционную встречу с инвесторами «Подмосковная Масленица». В ходе встречи глава региона наградил бизнесменов, которые стали победителями премии «Сильное Подмосковье – 2019».

«Инвестиционный климат в Подмосковье на шаг впереди инвестиционного климата в стране. Темпы роста экономики Подмосковья, ключевых отраслей и обрабатывающей промышленности, ОПК (оборонно-промышленный комплекс - ред.) показывают, что это так. Тот факт, что в Московской области созданы инструменты и институты для привлечения инвестиций и единый проектный офис, говорит о том, что лучшие практики, существующее в российских регионах, в Московской области реализуются довольно быстро. Не менее важно, что Московская область генерирует новые подходы, новые инструменты и институты привлечения инвестиций», - сказал Шохин журналистам по итогам встречи.

По его словам, губернатор и правительство Московской области открыты для инвесторов. В тех случаях, когда не удается снять те или иные проблемы системными решениями, применятся ручной режим.

Шохин добавил, что в Подмосковье действует одна из лучших особых экономических зон в стране - «Дубна».

«Это пример того, как надо работать с теми инструментами, которые российское законодательство предоставляет регионам и инвесторам, но не во всех регионах (эти инструменты - ред.) используются на полную мощность. Московская область в этом плане показывает 100%-ный результат. Московская область показывает явные, видимые всем результаты инвестиционной деятельности - это и индустриальные парки, зоны опережающего развития, что позволяет региону идти вторым после Москвы по объему экономки и инвестициям», - заключил Шохин.