РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 5 мар. Ученики школ подмосковных Люберец, принявшие участие в ежегодных конкурсах «Мы за безопасную дорогу», «Дорожный калейдоскоп» и «Юбилей ЮИД», получили призы от «Единой России», говорится в сообщении пресс-службы местного отделения партии.

«Победителями муниципальных областных конкурсов стали 37 учащихся, которые проявили творческий подход к решению проблемы детского травматизма на дорогах Подмосковья. Всем победителям в различных номинациях от люберецкого отделения партии «Единая Россия» подарены развивающие игры, моноподы и органайзеры. Грамоты призерам вручил начальник дорожного надзора ГИБДД «Люберецкое», майор полиции Денис Кудрявцев», – говорится в сообщении.

Школьники создавали презентации по обучению безопасному поведению при переходе проезжей части, разрабатывали авторские эскизы и слоганы светоотражающих значков и элементов одежды, снимали и записывали социальные рекламные видео- и радио-ролики.

Координатор партийного проекта «Безопасные дороги» партии «Единая Россия» Владимир Беловодский поздравил девочек и женщин с наступающим Международным женским днем и поблагодарил школьников за активное участие в конкурсах.

«Совместно с отделом пропаганды ГИБДД и управлением образования мы реализуем очень важный федеральный проект «Безопасные дороги». Проводим различные акции и мероприятия, основная задача которых, – профилактика и пропаганда соблюдения правил безопасности дорожного движения, культура поведения на дорогах как водителей, так и пешеходов», – отметил Беловодский.

По его словам, массовые мероприятия по безопасности дорожного движения дисциплинируют не только детей, но и водителей, которые видят, какое значение этому вопросу уделено в Люберцах.