РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 5 мар. В поселении Красково подмосковных Люберец начали демонтаж нерабочей теплотрассы на месте будущего Парка Победы, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

Во вторник глава провел прямой эфир на радио Люберецкого региона и ответил на вопросы жителей. В ходе эфира жительница поселения Красково спросила, появится ли Парк Победы.

«Сейчас назначен новый руководитель территориального управления «Малаховка-Красково» Сергей Кучко. Именно он вопросом этим занимается. Там, где планируем разбить парк, надо завезти грунт, по окраине проходит теплотрасса нерабочая, приступили к демонтажу», – сказал Ружицкий.

По его словам, необходимо спланировать территорию будущего парка. Ружицкий отметил, что также над данным местом проходит линия электропередач.

«Линию сверху не уберем, в землю дорого закапывать, надо подтянуть провода или сделать опоры. Договариваемся с «Мосэнерго», – заключил Ружицкий.