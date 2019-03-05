РИАМО – 5 мар. Объект недвижимости изымут для строительства путепровода через пути Савеловского направления Московской железной дороги на северо-востоке столицы, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте мэра Москвы.

«Изъять для государственных нужд, для целей, указанных в Адресной инвестиционной программе Москвы на 2018-2021 годы: «Строительство искусственного сооружения через железнодорожные пути, соединяющего проезд №2236 с улицей Хачатуряна», объект недвижимого имущества, расположенный по адресу: Москва, Алтуфьевское шоссе, владение 19, принадлежащий акционерному обществу «РН-Москва» на праве собственности», – говорится в документе.

Контроль за выполнением распоряжения возложили на заместителя руководителя департамента городского имущества столицы Наталию Прусакову.

Путепровод планируют построить через пути Савеловского направления МЖД. Он обеспечит выезд с Проектируемого проезда №2236 на улицу Хачатуряна, свяжет Дмитровское и Алтуфьевское шоссе.

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