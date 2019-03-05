РИАМО - 5 мар. Порядка 250 заданий на производство реставрационных работ выдано в Москве, в 2018 году в столице отреставрировали 215 исторических объектов, сообщил во вторник руководитель городского департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

«У нас в Москве выдано заданий на разработку проектной документации более 400, это значит, порядка 400 объектов готовятся к проектным работам. Заданий, выданных на производство реставрационных работ, в городе чуть более 250, то есть это те объекты, которые вот-вот войдут в реставрацию», - сказал Емельянов в эфире телеканала «Москва 24».

Он добавил, что в прошлом году в Москве отреставрировали 215 исторических объектов.