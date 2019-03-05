РИАМО – 5 мар. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Россия заинтересована в иностранных вложениях, поэтому Владимир Путин делает многое для улучшения инвестиционного климата в стране, сообщает kp.ru.

«Президент РФ делает очень много и продолжает делать для того, чтобы инвестиционный климат в России был комфортен для зарубежных инвесторов. Мы действительно заинтересованы в зарубежных инвестициях и будем продолжать работать с нашими зарубежными партнерами-инвесторами с тем, чтобы им было здесь удобно и выгодно», – сказал Песков.

Он отказался комментировать вопрос о том, обсуждалась ли на встрече Путина с главой ЦБ РФ Эльвирой Набиуллиной ситуация с фондом Baring Vostok.

«Я не располагаю информацией на этот счет, поэтому не могу никак это комментировать, оставляю это без комментария», – дополнил Песков.

Ранее Песков, анонсируя встречу Путина с Набуллиной, говорил, что президент и глава ЦБ будут обсуждать положение дел в российской банковской системе и также могут поднять тему банка «Восточный» и фонда Baring Vostok, если посчитают нужным.

Основатель крупнейшей инвестиционной компании Baring Vostok Майкл Калви является основным фигурантом уголовного дела о хищении 2,5 миллиардов рублей у банка «Восточный». В рамках расследования задержан сам Калви и еще пять человек, которые арестованы Басманным судом. Калви обвинения в свой адрес не признал и назвал их лживыми. В частности, в лживом доносе он обвинил члена правления банка «Восточный» Шерзода Юсупова и акционера Артема Аветисяна. По мнению Калви, эти обвинения спровоцированы «корпоративным конфликтом» в банке.

Baring Vostok – один из старейших и крупнейших игроков рынка прямых инвестиций в России и странах бывшего СССР.