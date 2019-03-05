РИАМО (БАЛАШИХА) – 5 мар. Московское областное управление федеральной антимонопольной службы (УФАС) вынесло постановление о наложении на ООО «М.П.А. Медицинские партнеры» административного штрафа на сумму более 3,2 миллиона рублей за картельный сговор, говорится в сообщении пресс-службы УФАС по Московской области.

Ранее управление возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО «М.П.А. Медицинские партнеры» в части заключения устного картельного соглашения, реализация которого привела к поддержанию цен на электронных торгах, проводимых администрацией гороокруга Железнодорожный (ныне является частью Балашихи – ред.) на поставку открытых реанимационных систем и реанимационного оборудования для новорожденных и аппаратно-программного комплекса для биологических исследований.

«Московское областное УФАС России признало общество нарушившим пункт 2 части 1 статьи №11 федерального закона от 26 июля 2006 года №135-ФЗ «О защите конкуренции» и приняло решение о передаче материалов для привлечения ООО «М.П.А. Медицинские партнеры» и его должностных лиц к административной ответственности в соответствии с частью 2 статьи 14.32 кодекса РФ об административных правонарушениях», – говорится в сообщении.

В ведомстве вынесли постановление о наложении административного штрафа в отношении ООО на сумму более 3,2 миллиона рублей.