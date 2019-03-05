РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 мар. Во вторник глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий провел прямой эфир на местном радио, в ходе которого один из жителей позвонил в эфир и пожаловался на нехватку стоматологов в больницах горокруга, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В ходе прямого эфира на Радио Люберецкого региона житель рассказал, что в больницах Люберец не хватает стоматологов, а у частников высокие цены.

«Мы стремимся, чтобы данная медицинская услуга присутствовала (в поликлиниках – ред.). Также у нас открыто много частных стоматологических кабинетов. Конкуренция позволяет сбить цену. Они дорожат своей репутацией, стараются делать качественно», – сказал Ружицкий.

Он пояснил, что в Люберцах есть нехватка медицинских кадров. Администрация держит данный вопрос на контроле.