РИАМО - 5 мар. Развитая инфраструктура, квалифицированные рабочие кадры и помощь властей в преодолении бюрократических барьеров делают инвестиционный климат в Подмосковье комфортным, сообщил журналистам во вторник генеральный директор ООО «Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг Рус» Аксель Бензе.

Во вторник губернатор Московской области Андрей Воробьев провел традиционную встречу с инвесторами «Подмосковная Масленица». В ходе встречи глава региона наградил бизнесменов, которые стали победителями премии «Сильное Подмосковье – 2019». «Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг Рус» стал победителем в номинации «Иностранный инвестор года».

«Считаю, что инвестиционный климат в Московской области очень хороший. Я вижу в этом несколько преимуществ - это хорошо развитая инфраструктура, доступность кадров и механизм, созданный Московской областью, по прохождению бюрократических барьеров, которые нужно проходить во время начала работы», - сказал Бензе.

Он отметил, что кадры для компании готовят по специальной программе в колледже в подмосковном Клину.

«Нам удалось создать с колледжем программу, рассчитанную на несколько лет вперед. Мы планируем привлекать на работу людей, которых колледж выпускает по согласованным с нами программам», - заключил Бензе.

Завод Mercedes-Benz строится в индустриальном парке «Есипово» в городском округе Солнечногорск. Сначала на заводе будут выпускать седаны E-класса, затем – внедорожники GLE, GLC и GLS. Планируемая производительность объекта – 25 тысяч единиц в год. По завершении строительства завода в Московской области появится 1,5 тысячи новых рабочих мест.