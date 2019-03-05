РИАМО - 5 мар. В этом году начинается проектирование северного обхода города Лобня, реализация проекта намечена на период после 2021 года, сообщил во вторник глава городского округа Лобня Евгений Смышляев в ходе отчета перед жителями.

Ранее Смышляев отметил, что расширение Лобненского шоссе, которое начнется в 2019 году, позволит повысить транспортную доступность Лобни и, как следствие, инвестиционную привлекательность муниципалитета.

«Расширение Лобненского шоссе – не единственная мера, которую мы предпримем, чтобы решить проблему с заторами на выездах из города. Уже определены сроки реализации проекта «Северный обход города Лобня». Это вторая стратегическая дорога, выезд на Дмитровское шоссе, который нам также необходим. В этом году начинается проектирование, и после 2021 года мы приступаем к реализации проекта», - сказал Смышляев.

Он подчеркнул, что успешное осуществление этих двух масштабных транспортных проектов позволит сделать так, чтобы жители города и водители транзитного транспорта могли с удобством выезжать из Лобни, не доставляя проблем или трудностей всем остальным горожанам, как это происходит сегодня.