РИАМО - 5 мар. Московский городской суд во вторник перевел под домашний арест члена Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Дениса Набиуллина, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы суда.

«Пятого марта 2019 года в Московском городском суде было рассмотрено ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей в отношении Дениса Набиуллина. Суд постановил отказать в удовлетворении заявленного ходатайства, избрать в отношении Дениса Набиуллина меру пресечения в виде домашнего ареста до 6 июня 2019 года», - сказал собеседник агентства.

Набиуллин обвиняется в покушении на мошенничество в особо крупном размере.

В 2017 году Набиуллин получил от лица, привлеченного для участия в проведении оперативно-разыскного мероприятия, более 29 миллионов рублей. В обмен на это он обещал оказать содействие в направлении следственно-арестованного на медицинское освидетельствование и в последующем изменении ему меры пресечения в виде заключения под стражей. В действительности такой возможности он не имел, а деньги намеревался похитить и распорядиться ими по своему усмотрению.

Также ранее в сентябре 2017 года Набиуллин за посещение следственного арестованного с целью последующего изменения ему меры пресечения потребовал у последнего денежные средства. С сентября по ноябрь 2017 года знакомый следственно-арестованного перечислил 300 тысяч рублей на расчетный счет организации, открытой Набиуллиным.