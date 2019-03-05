РИАМО - 5 мар. Молочный комплекс на 3 тысячи коров начнут строить в Подмосковье весной, сообщил президент группы компаний «ЭкоНива» Штефан Дюрр.

Во вторник губернатор Московской области Андрей Воробьев провел традиционную встречу с бизнесом «Подмосковная Масленица».

«Как снег сойдет, мы начнем строить молочный комплекс на 3 тысячи коров дойного стада. Следующий шаг потом - это сырный завод», - сказал Дюрр.

Он отметил, что большую поддержу проекту оказывают власти Подмосковья.

«Бывает, что в область приедешь, встретишься с губернатором и потом забыли про тебя. А здесь нет такого, и Андрей Юрьевич Воробьев постоянно спрашивает, и Андрей Разин, министр сельского хозяйства (и продовольствия региона – ред.), он постоянно спрашивает, и иногда мне кажется, что он больше заинтересован в наших проектах, чем мы сами. Это дает большой стимул. Скажем так, здесь не палки в колеса ставятся, а наоборот, где камень на дороге лежит, помогают его объехать», - заключил Дюрр.

В Подмосковье продолжат оказывать поддержку развитию молочной отрасли>>