РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 5 мар. В поселении Октябрьский подмосковных Люберец планируют построить подстанцию скорой помощи, сообщил в прямом эфире местного радио глава городского округа Владимир Ружицкий.

Во вторник глава провел прямой эфир на радио Люберецкого региона и ответил на вопросы жителей.

«Хотим открыть скорую помощь в Октябрьском на три автомобиля. Также там под детскую поликлинику место выделено, отрабатываем проект совместно с министерством здравоохранения (Подмосковья - ред.)», – сказал Ружицкий.

Он добавил, что также планируют отремонтировать ряд медицинских объектов, в частности, стоматологическое отделение в поселке Красково. Кроме того, сейчас власти разрабатывают проект стационара на территории муниципалитета.

«Стремимся, чтобы кадры подтягивались. Они должны быть квалифицированные. Я оцениваю, что мы одни из лучших в Московской области. Например, в детской больнице есть уникальное ожоговое отделение. У нас по каждому направлению есть свои специалисты», – отметил Ружицкий.