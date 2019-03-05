РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 5 мар. Бюджет подмосковных Люберец в 2018 году увеличился на 7 % по сравнению с 2017 годом, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий во время прямого эфира на радио Люберецкого региона.

«Бюджет Люберец в 2018 году составил порядка 10 миллиардов. По данному показателю Люберцы находятся на 7 месте в Московской области. Бюджет увеличился на 7 % по сравнению с 2017 годом», – сказал Ружицкий.

Он добавил, что администрация Люберец в своей деятельности руководствуется майскими указами президента Владимира Путина и обозначенными в обращении губернатора Подмосковья Андрея Воробьева приоритетами развития.

По словам Ружицкого, рост товарооборота в 2018 году составил 18 %. Он также подчеркнул, что в Люберцах есть комиссия по консолидации бюджета. В рамках ее работы уменьшили задолженность бюджета почти на 140 миллионов рублей.