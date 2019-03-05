РИАМО - 5 мар. Четыре человека, которые находились в лифте в московской клинике на Рублевском шоссе, не пострадали, когда кабина экстренно затормозила при спуске, сообщает во вторник РИА Новости.

Инцидент произошел в частной офтальмологической клинике на Рублевском шоссе, дом 48/1.

«Произошло экстренное торможение кабины лифта при спуске вниз. Через 10 секунд после остановки лифт благополучно доехал до первого этажа», – отметил представитель оперативных служб столицы.

По его словам, в качестве предварительной причины происшествия рассматривается техническая.