РИАМО - 5 мар. Многокилометровые пробки образовались на столичных дорогах вечером во вторник, загруженность движения оценивается в восемь баллов из десяти, по данным сервиса «Яндекс.Пробки».

Крупные заторы образовались на внутренней стороне МКАД на северо-западе, на юго-востоке и востоке кольцевой дороги. Внешняя сторона также стоит на востоке и юго-востоке.

Пробки также наблюдаются на участках обеих сторон Третьего транспортного кольца, Садовое кольцо стоит практически полностью. Водители потеряют много времени, если поедут по центральным улицам: Бульварному кольцу, набережным в районе Кремля, в районе Китай-Города, Пресненскому району и другим.

Пробки образовались на Волоколамском, Ленинградском шоссе, Рязанском проспекте, Люблинской улице, Варшавском шоссе, Профсоюзной улице, Ленинском проспекте, Нахимовском проспекте и других магистралях.

По прогнозу сервиса, в 20 часов дорожная ситуация будет оцениваться в пять баллов, в 21 час – в четыре балла, в 22 часа – в два балла.

По данным Росгидромета, вечером во вторник в Москве идет слабый непрерывный дождь, температура составляет плюс 4 градуса.