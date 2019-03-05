РИАМО (БАЛАШИХА) – 5 мар. Управляющая организация «ООО «Созидание» по предписанию Госжилинспекции Московской области отремонтировала один из подъездов многоквартирного дома на улице Пролетарская микрорайона Железнодорожный Балашихи, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

В ходе внеплановой проверки инспекторы зафиксировали частичное разрушение напольного покрытия, штукатурно-окрасочного слоя стен, отсутствие плотного притвора входной двери, а также обнаружили вандальные надписи. УК получила предписание – выполнить ремонт.

«ООО «Созидание» в полном объеме исполнила предписание Госжилинспекции Московской области об устранении нарушений, выявленных государственными жилищными инспекторами в подъезде №3, дома №2, корпус №2 по улице Пролетарская», – сказал руководитель надзорного ведомства Вадим Соков.

Контрольная проверка показала, что ремонтные работы произведены в полном объеме, общее имущество приведено в надлежащее состояние. УК оштрафовали на 25 тысяч рублей.

«Этой участи можно было бы избежать, если бы УК своевременно исполняла свои обязательства перед собственниками жилья», – заключил Соков.