РИАМО (КОРОЛЕВ) - 5 мар. На территории Верхнего Комитетского леса в подмосковном Королеве планируют построить панда-парк, а также площадку для воркаута и новую детскую площадку, сообщил в ходе оперативного совещания архитектор проекта Алексей Воробьев.

Во вторник в Королеве прошло очередное оперативное совещание под председательством главы горокруга Александра Ходырева.

«Нам повезло, что эту территорию долго не трогали и мы имеем большой зеленый массив в центре города. Его осталось только привести в порядок. Мы будем использовать материалы минимально воздействующие на окружающую среду. Московская область сегодня нацелена на перенятие самого передового опыта», – сказал Воробьев.

Строительство реализуют в рамках программы благоустройства территории вдоль Акуловского водовода. По всей территории вдоль водоканала планируют расположить скамейки и прочие малые архитектурные формы из дерева лиственницы, поставить необходимое оборудование для освещения этой территории.

Кроме того, планируется развить хорду Акуловского водоканала, построить технопарк и иннопарк, сделав эту территорию центром благоустройства и привлечения инвестиций. Здесь продумали освещение, торговые точки и точки питания, детские площадки. Строительство данных объектов будет вестись так, чтобы не нанести ущерб зеленым насаждениям.

Проект реализуется при поддержке правительства Московской области.