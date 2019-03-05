РИАМО – 5 мар. Депутат Госдумы Николай Харитонов критически отнесся к словам популярного журналиста и радиоведущего Сергея Доренко, который призвал убрать с Красной площади могилу Иосифа Сталина, сообщает Федеральное агентство новостей.

Во вторник главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко обратился к представителям власти в России с требованием убрать могилу Иосифа Сталина с Красной площади.

«Харитонов подчеркнул, «все мы должны быть благодарны Сталину, что в столь трудное время он оказался во главе как Коммунистической партии, так и всего государства»», – отмечается в материале.

Коммунист напомнил, что мы на генном уровне – потомки военных отцов и дедов.

«Вся либеральная, по сути дела, часть Европы подняла руки перед гитлеровской армадой за два-три месяца. А мы сумели переломить ход войны во главе с Иосифом Виссарионовичем Сталиным!» – подчеркнул Харитонов.

Он не отрицает, что за время правления вождя были и ошибки – не без этого, но неслучайно во всех опросах люди ставят Сталина на первое место, отдавая ему дань уважения.

Депутат уверен, что не наше поколение должно принимать решение о перезахоронении.

«А уж тем более не Доренко», – подчеркивает коммунист.

Во вторник, в день смерти Сталина, коммунисты направились к месту его захоронения на Красной площади с цветами и венками. Он захоронен в некрополе у Кремлевской стены. Также двое активистов проекта «Декоммунизация» пришли на могилу советского вождя и бросили цветы в памятник со словами «Гори в аду, палач народа, убийца женщин и детей». По сведениям СМИ, позднее хулиганов доставили в отделение полиции по району Китай-Город.

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