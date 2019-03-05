РИАМО - 5 мар. В столице в ближайшее время планируют воздать рабочую группу по вопросу реализации технологии электронного голосования, которое хотят провести в Москве в сентябре 2019 года, говорится в сообщении пресс-службы Мосгордумы.

В столице прошел круглый стол на тему: «Честные выборы и общественный контроль. Электронное голосование 2019 в Москве. Вызовы и угрозы».

«Мы входим в эпоху комбинированного голосования, когда наряду с бюллетенями у избирателя появится возможность отдать свой голос через Интернет. В ближайшее время будет сформирована рабочая группа, которая займется поиском решений для реализации на практике технологии электронного голосования», – заявил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Он уточнил, что в рабочую группу войдут представители всех политических партий, эксперты, юристы.

«В XXI веке молодежь активно пользуется Интернетом, поэтому новые формы голосования позволят привлечь ее к участию в выборах. Уверен, что рано или поздно удаленное голосование с помощью современных технологий станет привычным, и для этого будет создана необходимая правовая база», – уверен Шапошников.

Ранее руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве, главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов в рамках IX Московского гражданского форума предложил хакерам взломать систему электронного голосования в столице на этапе ее тестирования. Тем, кому это удастся, могут получить вознаграждение.

В феврале в Госдуму был внесен законопроект, предусматривающий организацию на выборах 8 сентября в Москве эксперимента по дистанционному электронному голосованию в одном или нескольких одномандатных округах. Дистанционное электронное голосование будет осуществляться избирателями с помощью специального программного обеспечения регионального портала государственных и муниципальных услуг Москвы без использования бюллетеня на бумажном носителе.

В случае успеха эксперимента практику электронного голосования распространят на всю страну.