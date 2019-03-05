РИАМО - 5 мар. В одном муниципалитете Подмосковья зафиксировали превышение порогового уровня заболеваемости по гриппу и ОРВИ среди детей от 3 до 6 лет, среди совокупного населения показатели заболеваемости ниже эпидпорога, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Московской области.

В период с 23 февраля по 1 марта на территории Московской области среди совокупного населения зарегистрировано 53355 случаев заболеваний ОРВИ и гриппом (показатель – 71,61 на 10 тысяч населения). Показатели заболеваемости среди совокупного населения и в отдельных возрастных группах ниже расчетных эпидемических пороговых величин.

«Среди детей от 3 до 6 лет превышение порогового уровня заболеваемости было зарегистрировано в одном муниципальном образовании области. В остальных возрастных группах превышений пороговых уровней не отмечалось», — говорится в сообщении.

В рамках лабораторного мониторинга из числа обследованных на прошедшей неделе у 54,8% обнаружены РНК возбудителей респираторных инфекций. В структуре циркулирующих респираторных вирусов преобладает доля вирусов гриппа типа А, а также РС-вирусов и аденовирусов.

Жителям Подмосковья напомнили о мерах профилактики гриппа и ОРВИ. Так, рекомендуется сократить время пребывания в местах массовых скоплений людей и общественном транспорте, пользоваться маской в местах скопления людей. Необходимо тщательно мыть руки с мылом, особенно после улицы и общественного транспорта, регулярно проветривать помещение.

Также рекомендуется есть как можно больше продуктов, содержащих витамин С, – клюкву, бруснику, лимоны. По рекомендации врача стоит применять препараты, повышающие иммунитет.