РИАМО - 5 мар. Московское управление ФАС оштрафовало оператора МТС на 20 тысяч рублей за непредставление требуемых сведений в антимонопольный орган, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы по столице.

«Столичное ведомство запросило у оператора информацию по факту распространения рекламы без согласия абонента МТС. До начала проведения административного расследования оператор не передал никаких сведений и ходатайств о продлении срока предоставления запрашиваемой информации», – говорится в сообщении.

Непосредственно перед явкой для подписания протокола об административном правонарушении МТС все-таки представил требуемые документы. По мнению оператора, так он выполнил свое обязательство до момента составления протокола и факт административного правонарушения теперь отсутствует.

«Важно отметить, что после того, как организация получает определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования, просроченное предоставление запрашиваемых сведений не является основанием для переквалификации дела или полного освобождения от ответственности», – подчеркнул руководитель Московского УФАС Армен Ханян.

Ведомство выявило административное правонарушение еще до момента, когда МТС представил запрашиваемую информацию. Это и стало основанием применения в отношении оператора мер административного реагирования.

Теперь оператор обязан оплатить штраф в течении 60 дней со дня вступления постановления в законную силу.