РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 5 мар. Глава подмосковного Красногорска Эльмира Хаймурзина во вторник вручила благодарственные письма выдающимся горожанкам в честь Международного женского дня, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

Во вторник в подмосковном Красногорске состоялось торжественное собрание в честь Международного женского дня. Глава городского округа Эльмира Хаймурзина наградила более 20 участниц мероприятия благодарственными письмами администрации муниципалитета за высокий профессионализм, плодотворный добросовестный труд и большой личный вклад в развитие муниципалитета.

«В Красногорске есть выдающиеся женщины, которые своей работой, своим отношением к делу демонстрируют как раньше сказали бы «высокие показатели в производстве». Но они их демонстрируют не только в производстве, но по всем направлениям жизнедеятельности нашего городского округа», – сказала Хаймурзина.

Во Дворце культуры «Подмосковье» состоялся праздничный концерт. Свои творческие подарки женщинам преподнесли коллективы Красногорска.